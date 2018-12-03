«Завалили босса»: Коалиция США отчиталась об уничтожении одного из главарей ИГ в Сирии

Коалиция во главе США совершила с помощью беспилотного летательного аппарата авиаудар по месту дислокации террористов. Беспилотник совершил атаку на Юге Сирии.

Среди ликвидированных боевиков находился один из руководителей объединения «Исламское государство» (данная организация запрещена в России).

Представитель коалиции, Шон Райан, рассказал, что одним из уничтоженных террористов оказался Абу аль-Умарайн, причастный к убийству рядового армии США Питера Кэссинга.





«Исламское государство» - террористическая организация, любая деятельность которой запрещена в России.