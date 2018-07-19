Сегодня, 3 декабря, глава британской разведки Алекс Янгер сделает официальное заявление, в котором предупредит Россию о готовности Лондона ответить на ситуацию с отравлением Скрипалей.

Янгер заявит, что именно британская спецслужба сыграла ключевую роль в громком инциденте с убийством бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как считает Янгер, у него будет достаточно веских поводов заявить о готовности Британии нанести ответный удар по России и другим потенциально враждебным государствам.

Стоит заметить, власти островного государства до сих пор уверены, что именно РФ стоит за устранением якобы неугодного ей Скрипаля.

В то же время, российские дипломаты неоднократно выступали в защиту своей страны, приводя как аргумент отсутствие хоть сколько-либо весомых доказательств. Более того, некоторые неофициальные источники считают, что у РФ нет мотива для подобных преступлений, кроме банальной мести, что было бы крайне неразумно и контр-дипломатично.