Что там в России: участились многочасовые полёты американских разведчиков в Чёрном море

У российских границ в Чёрном море запеленгован американский стратегический дрон-разведчик Global Hawk. Беспилотник вёл работу в районе Крыма, Кубани и Керченского пролива в течение восьми часов. Сообщается, что ближе 30 километров к границам РФ аппарат не приближался.

Также примерно в это время был замечен противолодочный патрульный самолёт американских ВМС Poseidon.

Известно, что дрон Global Hawk способен вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории вероятного противника.

Оба летательных аппарата прибыли с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Как сообщалось ранее, в минувшую неделю 14 зарубежных разведчиков были запеленгованы вблизи российских границ, самолёты ВВС РФ трижды поднимались в небо для перехвата. Интересней всего американцам – их летательные аппараты были замечены 9 раз. Как сообщается, любопытство наших западных партнёров серьёзно выросло после инцидента в районе Керченского пролива.