Как в шпионских боевиках: российские журналисты «навели шороху» на родине Джеймса Бонда

Британское Министерство обороны заявляет о попытке шпионажа со стороны российских журналистов.

Работники «Первого канала» вели съёмку возле базы 77 секретной армейской бригады, находясь в автомобиле.

Сообщается, что Минобороны Туманного Альбиона разослало ориентировку на одного из корреспондентов по военным базам.

Британская служба считает, что российские журналисты вели шпионскую деятельность и пытались проникнуть на территории секретной базы.

В свою очередь, корреспондент Тимур Сиразиев и его команда категорически отвергают данные заявления, ссылаясь на то, что никуда проникать не собирались, и открыто пришли на КПП, заявив, что хотят пообщаться.

К слову, жаркий интерес российских журналистов именно к этой базе возник неспроста: именно служащие 77 бригады, по неофициальным пока данным, передислоцированы в Украину в числе не менее 1000 человек, для проведения информационно-подрывных мероприятий.