Девочки, не ссорьтесь: США и Британия могут разругаться из-за F-35

Поводом для возможного накала отношений между США и Великобританией может послужить спор по закупкам американских военных самолётов F-35.

В данный момент в программу государственной закупки входит 138 американских истребителей F-35, относящихся к типу В (самолёты морского базирования). Но руководство Королевских ВВС требует изменений в программу: командование просит также включить в закупки истребители класса А (наземное базирование). Такая перемена приведёт к сокращению эскадрилий, способных базироваться и взлетать с авианосцев.

А такие манипуляции подорвут авианосную программу страны. Принятие таких мер может понизить военный потенциал английских авианосцев и отрицательно сказаться на отношениях и сотрудничестве с США.

Одной из возможных причин для такого шага может являться желание Англии сэкономить на закупке самолётов: самолёт F-35 морского базирования стоит 90 миллионов фунтов стерлингов, в то время как такой истребитель для наземного базирования обойдётся «всего» в 20 миллионов фунтов.