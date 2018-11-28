Один из лидеров боевиков и 270 его подчинённых были уничтожены в Сирии

ВС РФ сообщают: в ходе операции по освобождению сирийской провинции Эс-Сувейда сирийской армией уничтожено более 270 боевиков запрещённой в РФ организации «Исламское государство»*.

Олег Макаревич, представитель командования ВСРФ в Сирии сообщает, что операция прошла в середине ноября, о результатах сирийская сторона доложила 19 ноября. Территория в 380 квадратных метров была очищена от боевиков.

Также известно, что был уничтожен один из лидеров организации ИГ в регионе, Абу Хаджер аш-Шишани. Операцию по уничтожению провели ВВС США, совершив ракетный удар с беспилотного летательного аппарата. О результатах операции сообщил канал Fox News.

Как стало известно, устранённый лидер боевиков был причастен к убийству гражданина Америки Питера Кэссига и других заложников.

Как сообщалось ранее, в ходе этой и других операций был взят последний оплот боевиков на юго-востоке провинции Эс-Сувейда.