Слова Порошенко о намерении России военного вторжения в Украину с целю захвата Мариуполя и Бердянска были прокомментированы в МиД РФ.

Официальный представитель МиД Мария Захарова в своём посте в Facebook ответила неспокойному украинскому лидеру. Как сказала Мария, это как раз Россия защищает Европу от агрессии, варварства и милитаризма.

Далее она упрекнула украинские власти в ведении войны против своего же народа, приведшей к разгулу военизированных объединений, коррупции, контролем над СМИ, и манипулированием собственным народом через пропаганду, в том числе национализма как национальной идеи.

К текущей ситуации и противоречивым заявлениям украинских властей привёл инцидент в районе Керченского пролива, спровоцировавший введение военного положения на Украине. В российской госдуме считают, что последнее – не более чем фикция, чтобы затянуть президентские выборы, на которых у Порошенко, мягко говоря, шансов мало.