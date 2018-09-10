Посольство России в Великобритании дало комментарии по данным о нахождении военных групп из 77-й бригады на территории Украины.

Военные задачи в сети Интернет, методы психологического воздействия и информационные действия — это основные цели, преследуемые бригадой — сообщила «Русская служба Би-Би-Си».

На сайте дипломатического представительства указано, что если данные Би-Би-Си правдивы, то они свидетельствуют о масштабном военном присутствии британских военных на Украине. Ранее Великобритания ограничивалась обучением украинских военных операциям против мирных жителей ДНР и ЛНР — сообщили российские дипломаты. Сейчас же Лондон всё больше и больше показывает своё военное присутствие в стране, как раз перед приближающимися выборами президента страны.

Посольство сообщило, что Лондон поддержал революцию, которая привела к краху конституционного строя на Украине, а также подчеркнула, что последствия новой британской спецоперации ещё предстоит оценить.