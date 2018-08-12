Политик из Германии заявил о необходимости «перезагрузки» отношений с Россией

Маттиас Платцек, являющийся председателем Германо-Российского форума, сделал заявление о необходимости «перезагрузки» отношений между ЕС и Российской Федерацией для создания новой европейской системы безопасности.

По мнению Маттиаса, складывающаяся в мире обстановка требует обеспечения безопасности в Европе при активном участии России. В связи с этим политик подчеркнул, что возлагает большие надежды на организацию новой конференции по безопасности и сотрудничеству в Европейском союзе в ближайшем будущем. При этом Платцек заявляет, что в настоящий момент речь идёт даже не о партнёрстве или дружбе, а о возможности мирного сосуществования на одном континенте.

Также критике со стороны политика подверглась Хартия, подписание которой состоялось в Париже в 1990 году. Согласно ей, было провозглашено оставление Холодной войны в прошлом и начало взаимодействия между странами на основе сотрудничества и согласия. Немецкий политик считает, что Хартия давно не актуальна, потому что не отражает реальности наших дней.

Кроме того, в своей речи Платцек затронул и инцидент в Керченском проливе, поставив под сомнение ответственность России за сложившуюся ситуацию, так как не находит мотивов для подобных провокаций.