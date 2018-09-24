Депутаты не рады: депутат Рады рассказал о «большой беде» Украины из-за Порошенко

Депутат Верховной Рады, Евгений Мураев, выложил на своём YouTube-канале видео, в котором заявил, что «большая беда» для Украины состоит в том, что другие страны стали более отрицательно к ней относиться, так как Украина теперь ассоциируется с Петром Порошенко.

В ролике Мураев говорит, что Порошенко не имеет никакой поддержки от военных блоков и руководителей стран, которые ранее лояльно относились к Украине.

Также Мураев заявил, что провокационные действия Украины в Керченском проливе были выгодны для Порошенко, однако, эффекта от этих действий он не добился.

Мураев в своём видео рассказывал о том, что Петр Порошенко был бы самым счастливым человеком на Земле, если бы инцидент, произошедший в Черном море, закончился трагически — ведь при таком исходе Порошенко легко бы смог потребовать введения военного положения в Украине на два месяца, а также продления действий санкций в отношении России.