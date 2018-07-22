США снова "отработали" по Сирии

США продолжают нагнетать демократическую обстановку на Ближнем востоке. В минувшее воскресенье, в 21:00 по Москве, силы коалиции во главе с Соединёнными штатами выпустили несколько ракет по сирийским ВС.

Инцидент произошёл на востоке страны близ населённого пункта Эс-Сухна. Пока доподлинно неизвестно, чем Американское военное командование мотивирует столь резкий поступок.

К слову, бить без предупреждения – вполне в духе США, ранее они уже наносили массированные ракетные удары по военным базам и позициям сухопутных сил Сирии, мотивируя это «призрачной угрозой». Как известно, пострадавших в последнем инциденте нет, ущерб нанесён только материальному имуществу.

Это не первый подобный случай в этом году, чуть ранее в ноябре коалиция уже наносила авиационный удар, но не по вооружённым силам САР, а по мирной деревне Абу-Хасан, в результате чего пострадали, в основном, женщины и дети.

Как писалось ранее, недавно США уже пытались помочь всем так, чтобы не помочь никому, но, к счастью, без жертв среди мирного населения.