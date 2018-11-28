Трамп-тибидох: американский президент пообещал Ким Чен Ыну исполнение всех желаний

Американский президент пообещал президенту Северной Кореи «исполнение всех его желаний». Но оговорился – обещание вступит в силу только после полной денуклеаризации Северной Кореи.

Также Трамп сообщил, что очень доволен Ким Чен Ыном, и он ему нравится, что заставляет американского президента надеяться на полное выполнение корейской стороной соглашений о ядерном разоружении.

Добрую весть прямо с саммита G20 доставил северокорейскому лидеру и всему миру президент южной Кореи Мун Чжэ Ин. К слову, он же ранее доставлял весточку Ким Чен Ына Дональду Трампу. Речь тогда шла о готовности северокорейского президента допустить международных проверяющих на ядерные объекты.

В июне этого года лидеры КНДР и США провели в Сингапуре встречу, где пришли к соглашению о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии полной безопасности от США. Предшествовал этому длительный и очень напряжённый конфликт, грозивший вылиться в ядерный удар по США.