Пётр Порошенко продолжает нагнетать милитаристские настроения среди своего потенциального электората. В своём посте в Twitter он заявил, что вторгшийся в Украину должен заплатить самую высокую цену за своё безответственное решение.

Украинский президент, стоящий на страже суверенитета и международных прав своей страны, призвал сограждан «держать порох сухим».

Ранее сообщалось о заявлении Порошенко, в котором тот утверждал о намерении России захватить украинские Бердянск и Мариуполь, якобы для получения сухопутного коридора в Донбасс.

В ответ на это российские власти назвали Петра Алексеевича фантазёром и выдумщиком, а его заявление – абсурдом. К слову, это не первое подобное заявление Порошенко для украинцев, ведущих войну против президентских выборов. Чуть ранее он призывал граждан не покупать соль и спички, а также посещать концерты.