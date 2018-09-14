Порошенко не оставляет попыток диалога с Россией

Украинский президент Пётр Алексеевич Порошенко снова сообщил СМИ, что пытался выйти на связь с Путиным, но снова безуспешно.

Украинский президент заявляет, что готов вести диалог в любом формате, в двустороннем либо при участии западных партнёров. О несостоявшемся телефонном разговоре Порошенко высказал серьёзное сожаление.

По словам Порошенко, особые его опасения вызывает «абсолютная непредсказуемость» Путина и ни он, ни «весь мир» не готовы предугадывать действия российского президента.

На телефонный диалог президент Украины пытается выйти со времени инцидента в Керченском проливе.

В правительстве РФ сообщают, что запрос на телефонный разговор с украинской стороны действительно был, но разговор не состоялся. Тем не менее, Путин не отказывается от разговора.