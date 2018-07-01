Экс-советник Трампа высказался в отношении слухов о его связи с Ассанжем

Как стало известно журналистам, экс-советник Дональда Трампа отрицает свою встречу с Ассанжем в посольстве Эквадора. Он отмечает, что между ними не существовало никаких связей во время предвыборной гонки в 2016 году.

На тот период времени Стоун был советником Дональда Трампа. Вопросы к нему возникли в связи с расследованием о возможном вмешательстве России в американские выборы. Стоун публично заявил о том, что обращался к Ассанжу, однако последний отказался от контактов.

Также стоит отметить тот факт, что экс-агент ЦРУ подозревает Москву во вбросе информации о встрече Ассанжа с Манафортом. Сразу после того, как российское телевидение подвергло эту информацию сомнению, оно было обвинено в пропаганде. Позднее была опубликована статья, автор которой утверждал, что может быть информационным вбросом, организованным с целью дискредитировать западных журналистов.

Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне. О происходящих изменениях в посольстве было сообщено в четверг. На данный момент подготовлен президентский указ о прекращении полномочий Карлоса Абада, который занимал данный пост с 2015 года. Уточняется, что документ подписан 21 ноября. Имя нового руководителя и причины смены посла не сообщаются. Примечательно, что в последнее время дипломат предпринимал попытки переговоров с британским правительством в отношении Ассанжа, но его попытки не увенчались успехом.