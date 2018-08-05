Мадуро рассказал о состоявшейся встрече с новым президентом Мексики и поделился фото

Известным стал тот факт, что новый президент Мексики провел встречу с Мадуро. Данную информацию распространил лидер Венесуэлы. Мадуро не присутствовал на церемонии, на фоне существующих протестов Мадуро предпочел приехать сразу на торжественный обед в национальном дворце в Мехико по случаю вступления нового президента в должность. Он опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлен рядом с президентом Мексики.

Также стоит отметить тот факт, что новый президент Мексики принял присягу и пообещал покончить с коррупцией на территории государства. Он стал первым в истории латиноамериканской страны демократически избранным лидером, который придерживается левых взглядов. Примечательно, что он сообщил о намерении провести консультативный опрос населения о необходимости уголовного преследования бывших глав государства за возможные коррупционные преступления.

У консульства США в Мексике произошел взрыв, неизвестный бросил взрывное устройство. Сведений о пострадавших не поступало. Взрыв незначительно повредил ограждение сада, находящегося снаружи здания. На месте взрыва найдены фрагменты осколочной гранаты. На данный момент в связи со случившимся ведется расследование.

Также стоит сказать о том, что эксперт предположил, какими будут взаимоотношения Мексики к РФ при новом президенте. Отмечается, что под руководством нового президента мексиканские власти не станут присоединяться к каким-либо актам осуждения действий России.