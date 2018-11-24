Мария Захарова отреагировала на заявление Порошенко о захватнических планах России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «планы России по захвату Мариуполя и Бердянска». Свою позицию Захарова опубликовала в Facebook.

Как заявила дипломат, домыслы Петра Порошенко, которыми он поделился с немецкими СМИ, можно трактовать иначе и сказать, что именно Россия сдерживает ту опасность, которая нависла над европейскими странами.

Мария Захарова также добавила, что нестабильная ситуация на Украине образовалась из-за нынешнего киевского режима. Пропаганда и манипулирование, по мнению Захаровой, являются основными элементами управления Киева.

Также она вспомнила слова бывшего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, заявившего, что нельзя позволить Украине втянуть страну в войну против России, и посоветовал не идти на поводу у Киева. Дипломат считает, что экс-министр дал предельно чёткое объяснение действий властей Украины. Кроме того, Захарова указала на деградацию института власти, на процветание в стране агрессии, национализма и диктатуры.

Напомним, что украинский лидер Пётр Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Media Group сообщил, что РФ намеревается продолжить захват городов в районе Азовского моря, в том числе Мариуполь и Бердянск. Доказательством захватнического плана России служит инцидент в Керченском проливе.

Ранее Мария Захарова не оставила без внимания решение Украины ввести запрет на въезд иностранным журналистам на территорию Крыма и Донбасса. Дипломат поспешила напомнить о статусе полуострова, на котором теперь действуют законы РФ.