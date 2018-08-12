На Украине изменили правила пропуска иностранных журналистов в Крым

Как стало известно, правительство Киева обновило правила въезда иностранных журналистов на территорию Крыма. Это связано с введением военного положения в нескольких областях страны. Данную информацию можно увидеть на официальном сайте министерства информационной политики Украины.

Теперь сотрудникам СМИ необходимо иметь специальное разрешение для того, чтобы иметь возможность попасть на полуостров через украинские пропускные пункты. Но проблема заключается в том, что разрешение выдается на единоразовый въезд в Крым, для повторного посещения нужно получить новое. Решение о выдаче пропуска принимает Госпогранслужба.

Также стоит отметить тот факт, что в Крыму данное решение Киева назвали неадекватным. Об этом сообщил вице-премьер региона. Он сделал акцент на том, что Россия не меняла правил работы для сотрудников иностранных СМИ. Дело в том, что власти Украины продолжают считать Крым своей территорией. А МИД России отметила, что вести такую политику Киев просто не имеет права.

Петр Порошенко пообещал, что украинская сторона поставит срочный вопрос о возвращении из РФ своих военных после инциденте в Керченском проливе. Это заявление украинский лидер сделал в контексте инициативы канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решении кризисной ситуации в акватории Азовского моря.

Также необходимо сказать о том, что экс-глава МИД ФРГ обвинил Киев в попытках втянуть Берлин в войну. По словам политика, главной задачей Германии является посредничество на пути к разрешению конфликта.