Виктор Янукович не отказывается от выступления в суде с последним словом

Александр Горошинский, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, передал СМИ, что политик собирается обратиться с последним словом в суде по делу о госизмене.

Несмотря на состояние здоровья, Янукович не собирается упускать эту возможность. Горошинский уточнил, что о состоянии политика узнает в понедельник-вторник (3 или 4 декабря). Также он добавил, что пока неизвестно, состоится ли выступление в назначенную дату – 5 декабря, или его придётся перенести из-за самочувствия экс-президента.

Виктор Янукович был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с тяжёлой травмой, в связи с чем не смог явиться 19 ноября на суд. Отмечается, что, покинув больницу, Янукович отправился на лечение в частную клинику. Оболонский районный суд Киева дал политику ещё один шанс выступить с последним словом. Кроме того, экс-президенту позволили выступить сидя или лёжа с больничной койки.

Рассмотрение дела о госизмене в отношении Януковича началось в июне 2017 года. Прокуратура Украины собиралась требовать пожизненного заключения для экс-президента, однако позднее обвинение настаивало на наказании в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Бывший глава Украины категорически не согласен с обвинениями.