Петр Порошенко обвинил Россию в намерении оккупировать Бердянск и Мариуполь

Сегодня, 16:38 \\ Политика

Нагнетание ситуации на Украине продолжается. Президент Петр Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские портовые города Бердянск и Мариуполь.

Порошенко уверен, что инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от плана "расширить оккупацию Украины" и создать коридор из оккупированного Донбасса, "прибрав к рукам" Мариуполь и Бердянск. При этом украинский президент не смог привести никаких доказательств кроме ситуации в Керченском проливе.

Ранее он заявил, что российские власти намерены захватить всю Украину, и в Киеве ясно видят все признаки подготовки наземного вторжения России.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет прокомментировали слова Петра Порошенко, назвав их абсурдом, чистой ложью и обманом. Так же он отметил что «этот план существует только в воспаленном воображении Порошенко», единственным желанием которого является представить Россию в невыгодном свете и дискредитировать ее в глазах мирового сообщества, бездоказательно обвинив во всех бедах своей страны. Заместитель председателя Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в свою очередь назвал истерией слова президента Украины о намерении захватить Мариуполь и Бердянск и добавил, что Порошенко уже не знает, какие слова подобрать, чтобы описать мнимую «агрессию» со стороны Российской Федерации.

Ранее Петр Порошенко призвал Германию усилить военное присутствие кораблей НАТО в Черном море, чтобы защитить его страну от агрессивного соседа. В Германии некоторые политики расценили такие высказывания как попытку Украины втянуть Германию в военный конфликт с Россией.

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Автор - Анна Андреева
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