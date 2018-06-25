В Госдуме собираются упростить процесс получения гражданства РФ жителями Украины

В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками разрабатывается ряд проектов, упрощающих процедуру выдачи российского гражданства гражданам Украины. Об этом сообщил зампред комитета Виктор Водолацкий.

Как заявил Володацкий, законопроект об упрощении процедуры получения гражданства прошёл первое чтение в Госдуме. Также комитет Госдумы по делам СНГ занимается подготовкой нескольких законов, которые позволят украинским беженцам быстрее получить гражданство РФ. Как отмечает депутат, это делается для того, чтобы «люди могли спокойно жить на той земле, которая для них комфортна». В данном случае – это Россия.

Отмечается, что законопроекты направлены на упрощение сдачи экзамена на знание русского языка для соотечественников. Так как они родились в СССР и уже знают русский язык, сдавать его им не придётся. Кроме того, процедура станет легче и для детей, рождённых в смешанном браке. Приоритет будут получать дети, один из родителей которых уже имеет российское гражданство.

Напомним, что ранее президент Украины Пётр Порошенко ввёл запрет на въезд на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы избежать «формирования Россией на территории страны частных армий». На пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» президент РФ Владимир Путин, сообщил, что Россия не собирается вводить ответные меры. Как заявил замглавы МИД Григорий Карасин, отсутствие каких-либо ограничений для получения гражданства позволит России продемонстрировать добрые намерения по отношению к украинцам.