Владимир Путин попросил оставить Меланью Трамп в покое

Сегодня, 15:06 \\ Политика

Президент России решительно не настроен говорить с журналистами о супруге Дональда Трампа – Меланье.

Во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе один из журналистов решил задать вопрос Владимиру Путину, который касался Меланьи Трамп. Однако российский лидер поспешил остановить нежелательный разговор.

«Меланью оставьте в покое, что вы», - прервал его Путин, чем вызвал смех в зале.

Как выяснилось позже, журналиста интересовал недавний снимок с официального ужина, прошедшего в рамках саммита. В сети появились кадры, на которых Меланья Трамп сидела рядом с Владимиром Путиным. На её лице сияла улыбка, в которой многие пользователи увидели кокетство. Однако Путин сообщил, что снимок либо старый, либо является фотошопом, поскольку на прошедшем мероприятии он сидел рядом с президентом Южной Кореи и первой леди Китая.

Позже выяснилось, фотография была сделана в 2017 году во время саммита G20 в Гамбурге. Информацию подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Автор - Елена Андреева
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