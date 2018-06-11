В Грузии были задержаны украинцы за незаконное хранение оружия

Как стало известно, Тбилиси были задержаны семь человек, которые являются гражданами Украины. Данную информацию сообщает МВД Грузии. Мужчины были задержаны на территории гостиницы "Альянс".

По имеющимся данным, задержание произошло в связи с обнаружением у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. УК страны предусматривает наказание за незаконное хранение оружия. Среди задержанных также был бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс". Кроме того, трое из семи задержанных воюют на Украине.

Также стоит отметить тот факт, что МВД Грузии призвало организаторов акции сторонников Вашадзе соблюдать порядок. Митинг должен пройти второго декабря. На проспекте Руставели будут мобилизованы силы полиции будут осуществлять патрулирование. В случае необходимости полиция готова пресечь любое нарушение правопорядка с целью обеспечения безопасности и участников митинга, и грузинских граждан.

Оппозиция Грузии перешла на чрезвычайный режим работы из-за нападений на сторонников. Отмечается, что было объявлено о создании "горячей линии" для фиксации подобного рода инцидентов. Она необходима для того, чтобы сторонники партии могли сообщать о происходящем.