Порошенко призвал Германию защитить Украину от агрессии России в Черном море

Сегодня, 13:22 \\ Политика

Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию и ее союзников увеличить военное присутствие в Черном море и использовать флот НАТО в качестве сдерживающего фактора для агрессивной России. Об этом глава государства заявил интервью немецкому изданию Funke Media Group, отрывки из которого были опубликованы на официальном сайте президента.

Также Порошенко призвал Запад остановить строительство "Северного потока-2" и задуматься о введении новых санкций в отношении Москвы. Однако не у всех в Германии такой призыв украинского политика нашел поддержку. Сегодня стало известно, что бывший вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Киев в попытках втянуть Германию в войну с Россией. Он призвал обе стороны сесть за стол переговоров и добавил, что ранее Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд уже подавали мировому сообществу пример деэскалации военного конфликта путем ведения мирных переговоров.

Напомним, что президент Украины позволил себе такие призывы к Западу после ситуации, которая произошла в конце ноября в Керченском проливе. Тогда три военных корабля ВМС Украины нарушили водные границы с Российской Федерацией и начали совершать опасные маневры. После того, как экипажи проигнорировали все предупреждения российских моряков, которые сначала попытались оттеснить нарушителей в нейтральные воды, российские военные открыли огонь. В результате украинские суда были арестованы ФСБ и отбуксированы в порт города Керчь. Члены экипажей также были взяты под стражу и против них возбудили уголовные дела за незаконное пересечние государственной границы. 

Такие жесткие меры российской стороны вызвали возмущение украинского президента, который назвал такие действия Москвы «агрессивными и неприемлемыми».

В свою очередь президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после саммита Большой двадцатки в Буэнос-Айресе связал обострение отношений Москвы и Киева с президентскими выборами на Украине. Также он отметил, что Порошенко поторопился с введением военного положения на приграничных к России территориях.

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Автор - Анна Андреева
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