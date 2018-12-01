Билл Клинтон рассказал о напутственной записке, которую ему оставил Джордж Буш-старший

В США есть давняя традиция - оставлять на рабочем столе в овальном для следующего президента послание от имени предыдущего главы государства. Именно так и поступил Джордж Бущ-старший, когда передавал свой пост Биллу Клинтону.

Американское издание «The Washington Post» опубликовало текст записки, которая была оставлена 41-м президентом, когда он покидал свой пост. Писка предназначалась Биллу Клинтону. Именно он и рассказал о ее содержании. Интересно, 42-й глава США отметил, что эта напутственная записка помогла гораздо лучше понять, каким человеком был Джордж Буш-старший.

Предшественник Билла Клинтона отметил, что нужно всегда идти по намеченному курсу, никогда от нее не отклоняясь, кто бы что ни говорил. По словам Джорджа Буша, не стоит бояться действий. Будут не только взлеты, но и падения, но нужно продолжать двигаться вперед. И в конце «даже те, кто изначально настроен к вам с подозрением и враждой, будет аплодировать стоя». Нужно уважать предыдущих лидеров США и верить в свой долг.

41-й президент призывал укреплять демократию. Он подчеркивал, что его преемников будут ждать трудности, но нужно верить в лучшее. Сам Буш-старший не раз подчеркивал и обратил на это внимание и в записке: «Хорошего в нашем мире гораздо больше, чем плохого, поэтому я настоящий оптимист по отношению к будущему».

Напомним, 30 ноября ушел из жизни 41-й президент Америки. Его сын рассказал о последних словах Джорджа Буша-старшего и отметил, что они были обращены к нему.