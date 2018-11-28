Экс-руководитель МИД Германии заявил, что Киев пытается втянуть ее в войну

Сегодня, 12:19 \\ Политика

Зигмар Габриэль считает, Украина пытается добиться поддержки Берлина после инцидента с кораблями в Керченском проливе.

 Зарубежные СМИ, в том числе информационное издание Tagesspiegel, передают слова бывшего руководителя Министерства иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который прокомментировал политические отношения между Украиной и Российской Федерацией, а также пояснил, как они влияют на страну, гражданином которой он является.

 Комментируя идею отправить Германии военные корабли в Черное море, а также перекрыть для российских судов международные порты, он заявил, что таким образом Киев пытается втянуть ее в войну. Тем не менее, экс-глава немецкого МИД считает подобное решение недопустимым, ведь оно не поможет решить международный конфликт.

Он также предложил свою версию о том, какие действия все же смогут это сделать. Так, Габриэль уверен, что для Донбасса нужно создать миссию ООН, а также добиться отвода тяжелых вооружений обеих сторон.

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Автор - Мартина Корф
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