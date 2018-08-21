Добро пожаловать: лже-консул продавал в Петербурге паспорта несуществующего государства

До недавнего времени Сенной рынок в Санкт-Петербурге поистине являлся местом чудес: кроме мяса, рыбы и овощей там можно было приобрести гражданство островного райского государства ASPI, находящегося в Тихом океане. Стать резидентом "рая" был очень рад помочь бывший капитан дальнего плавания Валерий Суханов.

"Консул Свободного Острова королевства ASPI. Помогу с получением гражданства и регистрацией", - такой текст был написан на визитках мошенника.

Валерий Суханов решил организовать весьма прибыльный бизнес и, наделив себя полномочиями консула, торговал паспортами и водительскими правами несуществующего островного государства ASPI. По его словам, водительские права выдавались сроком на десять лет были действительны на территории 200 государств. Их вид вполне правдоподобен - пластиковая карточка снабжена голограммой и магнитной полосой.

Жертвами злоумышленника стали в основном приезжие из Пакистана, Узбекистана и Таджикистана. Смирнов демонстрировал им фото райского острова с пальмами и предлагал приобрести гражданство и международные водительские права всего за 100 тысяч рублей. Для придания своей деятельности законного вида, и чтобы не вызывать подозрений у потенциальных сограждан, Смирнов брал у них для оформления документов отпечатки пальцев.

Люди то такой степени искренне верили в легальность своих документов, что при задержании со спокойной душой предъявляли фиктивные документы. При этом «консул» позже являлся в отдел полиции с требованием освободить задержанного жителя своей «страны». Как позже выяснилось, по факту новые «граждане» были прописаны в Белоруссии по несуществующим адресам.

Сейчас по делу проходит шесть пострадавших. В поле зрения правоохранительных органов попали не все "островитяне", так как лже-консул Валерий Суханов, который сейчас находится под подпиской о невыезде, утверждает, что у его сказочного государства уже 60 тысяч граждан по всему миру. Физически такой страны пока не существует, однако Суханов надеется, что «как только мы наберем миллион граждан и накопим необходимую сумму, то купим себе землю». Однако мечтать об этом находчивому капитану придется явно не на воле: на него уже возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России ("Мошенничество") и по статье 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина").

Сам Суханов считает обвинения в мошенничестве он считает необоснованными и утверждает, что суд вряд ли сможет доказать его вину, так как с точки зрения международного права это будет сложно, учитывая, что дипломатических отношений между Россией и ASPI нет. В том случае, если суд вдруг признает его виновным, подсудимый готов принести извинения Российскому государству.

Отметим, что у "государства" есть свой сайт. Там сказано, что ASPI — королевство, конституционная монархия. По словам Суханова, королем является некий Валерий Викторович и он "гражданин Абу-Даби, ASPI и России". Также он обладатель миллиардного состояния, нефтяной магнат и друг "консула", который по дружбе согласился возглавить виртуальное тихоокеанское государство.

Несмотря на то, что по конституции медицина и образование в монархии бесплатные, активно поддерживается институт семьи и уважаются права и свободы граждан, там действует смертная казнь, поэтому нарушать законы «государства» не рекомендуется.

Какие еще сюрпризы для следствия приготовил "реальный консул" виртуального государства – неизвестно.