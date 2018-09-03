На Украине рассказали о планах Порошенко после окончания военного положения

Сегодня, 11:56 \\ Политика

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал о том, что будет делать украинский президент после окончания военного положения. По его мнению, есть два сценария.

 Политолог уверен, что военное положение не что иное как имитация. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Украинский формат: Итоги" на телеканале NewsOne. Он отметил, что серьезно относиться к этому не стоит, но для некоторых людей эта ситуация, по словам политического деятеля, повлечет проблемы.

Погребинский полагает, что это была серьезная ошибка со стороны Петра Порошенко. А теперь ему необходимо думать, как выйти из ситуации с меньшими потерями. Как заявил политолог, первый вариант его действий после окончания военного положения – это убедить своими действиями депутатов Верховной Рады отказаться от продления военного положения. Известно, что этот период длится 30 дней. При этом Погребинский полагает, что для этого совсем мало шансов.

Есть и второй сценарий, по мнению политика. Он заключается в выступлении Порошенко с речью, в которой он заявит, что военное положение напугало Россию, и теперь она осознала бесперспективность агрессии против Украины. Поэтому в военном положении больше нет необходимости. Как считает Погребинский, воплощение в жизнь этого варианта более вероятно.

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Автор - Евгения Чернобаб
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