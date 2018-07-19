Служба безопасности Бельгии заявила, что террористы из социальных сетей «уходят» в Telegram

Сегодня, 10:12 \\ Политика

Служба безопасности Бельгии заявила, что террористическая организация «Исламского государства»* (запрещена в Российской Федерации) уходят от пропаганды в социальных сетях Facebook и Twitter в более закрытые приложения, к которым относят и Telegram.

В годовом отчёте, предоставленном Службой безопасности Бельгии, отмечено, что с 2014 по 2016 годы данная организация занималась активным распространением своих пропагандистских материалов. Однако со временем крупные социальные сети Facebook, Twitter и YouTube начали активно бороться с такими сообщениями и удалять их. Это и привело к тому, что частично пропаганда перешла в более закрытые приложения, в частности упоминается Telegram.

Это не первое упоминание террористических организаций в рамках мессенджера Telegram. Так, весной этого года глава французского МИД Жерар Колон сообщил о планировавшемся в Париже теракте. Тогда правоохранительные органы задержали двух египтян, которые обсуждали планы нападения через Telegram.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Украина готовит "зеркальный" ответ на захват кораблей в Керченском проливе

 В Киеве рассматривают новые меры для противодействия силам "агрессора". Об этом рассказала глава администрации СБУ Игорь Гуськов.

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Трамп публично отменил встречу с Путиным на саммите G20

 Как и ожидалось, причиной стал инцидент с российскими и украинскими судами в Керченском...

Грибок и плесень: квартира покойного Осина шокировала наследников

 Чтобы привести жилье в нормальный вид, родственникам придется потратить на ремонт свыше...

Украинский танцовщик Сергей Полунин получил гражданство России

 Уроженец город Херсона рассказал, насколько счастлив получить российский паспорт, в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ