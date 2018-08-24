Ангела Меркель поужинала в популярном ресторане Буэнос-Айреса вместе с обычными горожанами

После того, как канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена была добираться до аргентинского Буэнос-Айреса, где сейчас проходит саммит Большой двадцатки (G20) обычным рейсом, она решила продолжить быть "ближе к народу" и после завершения рабочего дня в сопровождении небольшой делегации отправилась ужинать в популярный стейк-хаус "Don Julio", расположенный в центральном районе Палермо. Эксклюзивные кадры ее визита показал местный телеканал Todo Noticias.

Отметим, что для посещения стейк-хауса высокопоставленной гостьей ресторан не закрыли для обычных посетителей. Поэтому ее появления вызвало небольшой переполох и очень большое удивление. Движение на прилегающих улицах было ограничено, однако все желающие смогли подойти к окнам заведения и лицезреть Ангелу Меркель. Когда она выходила из заведения, у него уже собралась большая толпа местных жителей, которые хотели сфотографировать политика или снять ее на видео.

Как уточняет издание La Nacion, на ужин Меркель заказала национальное аргентинское блюдо из жареного мяса "Асадо", а также сфотографировалась с сотрудниками ресторана.

Напомним, что 30 ноября самолет Ангелы Меркель был вынужден совершить аварийную посадку вскоре после вылета из Берлина. У правительственного лайнера обнаружили неисправность в системе внутренней связи, в результате чего на саммит G20 в Аргентине Меркель прибыла обычным рейсом авиакомпании Iberia, где ее смоги сфотографировать пассажиры бизнес-класса.

Саммит "Большой двадцатки" проходил в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря. К сожалению, из-за событий в Керченском проливе сорвались ранее запланированные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. При первой встрече на саммите президенты России и США просто поздоровались, однако не пожали друг другу руки. Позже лидеры двух стран провели только короткую беседу, но в результате остались каждый при своем мнении.