Путин заявил о разделе Украины из-за введения военного положения

Лидер России на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине прокомментировал введение военного положения на Украине в некоторых регионах. По его словам, власти таким образом своими руками разделили страну.

Как заявил российский президент, введением военного положения действующая власть на Украины разделила страну на две части: «благонадежную и не очень». Известно, что режим военного положения был введен в 10 областях государства. Глава России отметил, что, по его мнению, эти события напрямую связаны с предстоящими выборами. Он подчеркнул, что на Украине были и куда более масштабные и опасные события, однако, «никем военное положение введено не было».

Глава России обратил внимание, что таким образом действующая власть в Киеве «ограничила права и свободы граждан, а также политическую деятельность» в государстве. Путин особенно обратил внимание, что военное положение введено как раз в тех регионах, где у находящегося в настоящий момент у власти президента нет особо сильной поддержки, где его политика не находит положительного отклика и одобрения у населения.

Как заявил Владимир Путин, всегда собственные промахи легче прикрыть внешним агрессором. При этом российский лидер сделал акцент на том, что Россия не станет вводить какие-либо ответные меры. К тому же, при ответе на вопросы президент отметил, что Украина близкая для России страна, поэтому образовавшаяся ситуация ей не безразлична. Поэтому, по словам Владимира Путина, Россия продолжит наблюдать за развитием событий.

Напомним, отношения между двумя государствами обострились после событий 25 ноября, когда три украинских судна пересекли российскую границу. Пограничники задержали корабли с применением оружия, поскольку экипаж не реагировал на предупреждение, что после подтвердили. В Кремле назвали инцидент политической провокацией.