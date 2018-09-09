Власти ОАЭ выделили жителям $5 млрд в честь Национального дня страны

Сегодня, 2 декабря, в Объединенных Арабских Эмиратах отмечается Национальный день страны. Именно в этот день в 1971 году было заключено соглашение о создании независимого государства между шестью эмиратами во главе с Абу-Даби. Седьмой эмират — Рас-эль-Хайма — присоединился к ним в 1972 году. В честь 47-й годовщины основания страны власти Абу-Даби выделили своим гражданам экономическую помощь в размере 18,3 млрд дирхамов ОАЭ (5 миллиардов долларов).

По словам наследного принца ОАЭ Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума, эта инициатива направлена на поддержку социальной стабильности граждан и обеспечение для них достойной жизни. Помощь будет предоставлена в виде льготных кредитов на покупку жилья, готовых домов или земельных участков для строительства. Подарком смогут воспользоваться более 12 тысяч человек.

Уже известно, что главные авиакомпании страны Emirates, Etihad, Flydubai и Air Arabia примут участие в праздновании национального праздника и совершат первый в истории совместный полет. Самолеты пролетят над несколькими эмиратами страны. Представители Emirates обратились к местным жителям с просьбой не использовать беспилотные летательные аппараты (коптеры и.т.д) в зоне полета лайнеров. Также в честь 2 декабря власти помиловали около двух тысяч заключенных. Например, одним из них стал британец Мэтью Хеджес, который неделю назад был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж.

Празднования по случаю Национального Дня длятся два дня. Основные торжества проходят в Абу Даби и Дубае. В празднике принимают участие и коренные жители (которых не более 20%), и эмигранты. Во всех эмиратах вывешиваются национальные флаги, являющиеся символов свободы и процветания страны.

Над небом Абу-Даби устраивается авиа – шоу: вертолет поднимается в небо и буксирует огромный флаг ОАЭ. Также еще одним незаменимым праздничным мероприятием является запуск воздушного шара впечатляющих размеров. На «баллон» нанесена фотография Его Высочества шейха Халифа бен Заида Аль Нахайяна. Вечерами небо над всеми эмиратами освещено фейерверками и лазерными шоу, что создает среди небоскребов непередаваемую атмосферу восточной сказки.