Свои последние слова перед смертью Джордж Буш-старший адресовал сыну

Свои последние слова 41-й президент США Джордж Буш-старший адресовал сыну Джорджу Бушу-младшему, как сообщает The New York Times. Издание сообщило, что в субботу 1 декабря Буш-старший, который находился в тяжёлом состоянии в Хьюстоне, разговаривал по громкой связи со своим сыном. В разговоре сын признался Бушу-старшему, что тот был прекрасным отцом и он его любит. Буш старший ответил, что тоже его любит. Именно эти слова стали последними. Ночью 41-й президент США в возрасте 94-х лет скончался.

Ранее, утром 30 ноября, Буша-старшего навестил бывший госсекретарь Джеймс Бейкер III, который являлся его близким другом. Ему удалось застать его в сознании. Буш спрашивал друга о том, куда они попадут после смерти, а также признался, что хотел бы оказаться в раю.

Президентский пост Джорд Буш-старший занимал с 1989 по 1993 год. Он также выдвигал свою кандидатуру в президенты в 1980 году, но проиграл Рональду Рейгану и был назначен вице-президентом США до 1989 года. В попытке избраться на 2-й срок он проиграл Биллу-Клинтону. Однако пост 43-го президента США удалось занять его сыну Джорджу Бушу-младшему.