Президент России скептически отозвался об американском боевике «Хантер Киллер»

Президент России Владимир Путин в разговоре с корреспондентом на пресс-конференции по итогам саммита G20 с большой долей скепсиса отозвался о новом боевике «Хантер Киллер». По словам президента, подобный сценарий не просто маловероятен, но и нереалистичен.

Журналист, упомянувший, что посмотрел этот фильм, по просьбе Владимира Владимировича кратко пересказал сюжет киноленты. По сюжету, российского лидера, захваченного в заложники на военной базе, спасает командир атомной подлодки из Америки. Путин усомнился, что действие разворачивается на российской базе, однако, получив утвердительный ответ, назвал подобное развитие событий маловероятным.

Путин напомнил о недавних событиях, произошедших в Керченском проливе, где были задержаны два украинских катера. Напоминая об этом, он сравнил два небольших катера, которые не смогли пройти через Керченский пролив, и атомную подводную лодку, которая каким-то образом должна незаметно зайти на российскую военную базу. Со слов президента, это фантастика.

Ранее министр культуры Мединский, сообщив, что фильм всё же получил прокатное удостоверение, назвал его скучным и глупым, а также сравнил с произведениями времён холодной войны.