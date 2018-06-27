В МИД Польши назвали количество работающих и учащихся в стране украинцев

Как стало известно журналистам, в МИД Польши было названо число работающих на территории страны украинцев. Отмечается, что в республике работают более 2 млн украинцев, которые работают в ключевых сферах экономики, таких как строительство, сельское хозяйство и сфера обслуживания.

Правительство страны ценит вклад украинцев в экономическое развитие Польши. Кроме того, в польских вузах учатся около сорока тысяч студентов с Украины.

Также стоит отметить тот факт, что глава МИД Польши анонсировал санкции ЕС против организаторов выборов в Донбассе. В санкционный список должны быть включены девять человек, большинство из которых проживают в провозглашенных республиках. О б этом было сказано на совместной с украинским коллегой Павлом Климкиным пресс-конференции. В ДНР сделали акцент на том, что введение новых санкций против жителей Донбасса за организацию выборов не станет для Донецка масштабной проблемой, в республике их считают бессмысленными.

В скором времени правительство Польши начнет работу над двумя новыми проектами, которые будут направлены на удержание трудовых мигрантов с Украины. В связи с опасением уменьшения потока мигрантов Польско-украинская торговая палата разрабатывает онлайн-информационную платформу, которая поможет украинцам адаптироваться в Польше. Кроме того, в планах существует создание "горячей линии", которая даст мигрантам возможность получить помощь специалистов польской Ассоциации правового вмешательства. Также стоит сказать и о том, что Активисты Greenpeace продолжают протест в Польше, требуя от правительства прекращения использования вредного для атмосферы топлива. Отмечается, что угольная электростанция является крупнейшим источником загрязнения в Европе.