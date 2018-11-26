Порошенко: Россия стягивает военные силы к границе

Как стало известно журналистам, украинский правитель обвинил российские власти в стягивании военных к границе с Украиной. Он отмечает, что вдоль границы развернута наземная группировка, общая численность которой составляет свыше 80 тысяч военнослужащих.

Кроме того, там находится около 1,4 тысячи артиллерийских систем, 900 танков, более 500 самолетов и прочее. Данную информацию Петр Порошенко сообщил местному телеканалу "11- Украина". Отношения между государствами обострились в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда три военных украинских корабля пересекли границу РФ.

Также стоит отметить то факт, что на Украине начались учебные сборы резервистов в тех областях страны, где было объявлено военное положение. Об этом Петр Порошенко заявил 1 декабря во время передачи новой техники военным частям Киевской области. Власти страны пытаются организовать передислокацию военных подразделений в соответствии с одобренным стратегическим планом вооруженных сил Украины. Оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы.

Украина за время военного положения отказала во въезде почти 100 россиянам. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что погранслужбы после введения военного положения усилили контроль.