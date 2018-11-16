В Японии прошел митинг за возвращение южных Курил

Митинг прошел в субботу 1 декабря в центре Токио. Об событиях в Японии рассказал телеканал NHK. По данным СМИ, жители выступали за возвращение южных Курильских островов. Участие в мероприятии принял даже японский министр Мицухиро Миякоси.

Как сообщило телевидение, в митинге участие приняли жители, так называемых, северных территорий. В стране так говорят о Южных Курилах. При этом стало известно, что само мероприятие приурочено к переговорам на саммите G20, который проходил в Аргентине 1 декабря между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером РФ Владимиром Путиным. Митинг состоялся в виде марша. Всего в нем приняли участие около 500 человек.

Как сказал Мицухиро Миякоси, с 1956 года, когда состоялось подписание декларации, пришло время для решительных действий и переговоров. К тому же, необходимо определить судьбу всех островов, которые входят в состав Южных Курил. Министр отметил, что только после решения этого вопроса возможно подписание мирного договора. Именно в этом состоит четкая и непоколебимая, как он подчеркнул, позиция Японии.

Напомним, после встречи в середине ноября в Сингапуре Путин и Абэ пришли к тому, что прекращают состояние войны, восстанавливают дипломатические отношения между странами, а также активизируют обсуждение заключения мирного соглашения на основе декларации 1956 года. В одной из статей этого документа указано, что советская власть обязуется передать Японии острова Шикотан и ряд других необитаемых островов Малой Курильской гряды. При этом, акт оговаривал условие: это возможно только после заключения мирного договора. Тем не менее, передача островов была аннулирована СССР из-за подписания в 1960 году японо-американского договора безопасности.