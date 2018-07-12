Израильские учёные получат доступ к архивам СССР - СМИ

Стало известно, что учёным Израиля дали доступ к сегменту архивов СССР. Данную информацию сообщают местные СМИ. Отмечается, что в Москве согласились принять израильского министра социального равенства Гилу Гамлиэль.

Чиновница обратилась к российским властям с просьбой об открытии доступа для Израиля архивов спецслужб и разведки СССР. Главной причиной данной просьбы является изучения жизнедеятельности евреев в арабских странах. Документы будут изучать израильские ученые. Российская сторона эту публикацию пока не комментирует.

После трагедии с самолётом Ил-20 ВКС РФ, которая произошла в Сирии, это первое посещение израильским министром территории России. В крушении самолета власти РФ обвинило авиацию Израиля. По мнению российских властей, в результате провокации самолёт был ошибочно сбит сирийским расчётов ЗРК С-200. Владимир Путин выразил соболезнования родным членов экипажа в связи со случившимся.

Также стоит отметить тот факт, что Израиль напомнил о бегстве евреев из арабских стран, для этого посольство Израиля 30 ноября открыло в Москве выставку, посвященную отъезду и изгнанию евреев из арабских стран и Ирана. С лекцией на тему выставки выступил профессор Еврейского университета Рафаэль Исраэли. Целью выставки стало напоминание о массовой миграции еврейского населения в конце 40-х годов ХХ века.