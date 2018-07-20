Минобороны России отчиталось об успешном испытании новой противоракеты системы ПРО

Сегодня, 10:42 \\ Политика

Модернизированный снаряд запустили в Казахстане. 1 декабря об этом написала пресс-служба ведомства со слов командира соединения Сергея Грабчука.

 Сотрудник Минобороны отчитался, что боевой расчет ВКС России провела новый запуск отечественной противоракеты для системы ПРО. В рамках испытаний военнослужащие успешно выполнили пуск снаряда по условной цели на полигоне Сары-Шаган.

По словам Сергея Грабчука, ракета подтвердила заявленные характеристики. Она поразила заданную мишень, продемонстрировав высокую точность поражения. Чем и выполнила поставленную перед разработчиками задачу.

Ранее войска ПВО и ПРО России уже испытывали модернизированную противоракету. Испытательные пуски состоялись в феврале, апреле, июле и августе текущего года.

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Автор - Александр Лубяной
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