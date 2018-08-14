Финский журналист обвинил россиян в излишнем отоплении на фоне всемирной проблемы

Юсси Конттинен заметил, что в России практически не обеспокоены глобальным потеплением, обсуждая его "странным образом". Так он написал в статье для издания Helsingin Sanomat.

Финский журналист подчеркнул, что россияне живут в нефтяной державе. Поэтому они привыкли к расточительному использованию топлива. Как для отопления, так и для транспортных нужд. Автор обвинил граждан России в излишнем отоплении домов в то время, когда погода позволяет сохранить энергию.

В то же время, местные жители замечают перемены. Так Юсси Конттинен два года назад пообщался со стариком из Якутии, который заметил потепление зимы на десяток градусов: с -40 до -30 мороза. По словам журналиста, подобную проблему замечают взрослые жители Сибири и других холодных регионов страны. Однако не отдают себе отчет о её всемирном охвате.

По наблюдениям Конттинена, глобальное потепление скудно обсуждают в публичных сферах России: образовании, СМИ, политике и науке. Так российские ученые настаивают на обратной тенденции и прогнозируют скорое похолодание. Финский аналитик сравнил это с утверждением о плоской Земле.

Политики во главе с Владимиром Путиным также "делают противоречивые заявления". Автор статьи привел "теорию заговора", существующую среди стран Запада. Некоторые считают, что Россия не затрудняется климатическими проблемами благодаря богатым топливным ресурсам. При этом потепление может открытить для страны больше плодородных земель и новые участки моря для суходства.