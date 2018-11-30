Госдеп США: президентские выборы в Грузии прошли с нарушениями. Данной теме было посвящено заявление Хезер Науэрт, которое было опубликовано 30 ноября.

Руководитель пресс-службы Госдепа отметила, что в Вашингтоне будут делать все возможное, чтобы поддержать развитие Грузии в аспектах демократии и экономики. Науэрт также поддержала оценку международных организаций (БДИПЧ и ОБСЕ), которые характеризовали выборы главы государства в Грузии положительно.

Однако в Госдепе обеспокоены зафиксированными нарушениями в предвыборных кампаниях некоторых кандидатов на пост президента. В США призывают Грузию устранить выявленные недостатки, чтобы впредь выборы согласовались с принципом прозрачности и справедливости.

Напомним, 28 ноября состоялся второй тур голосования. В результате в гонке за главный пост победил независимый кандидат – Саломе Зурабишвили. Ее главный оппонент Григол Вашадзе заявил, что результаты выборов не признает, а также назвал их фарсом. По его словам, правящая партия, которая поддерживала Зурабишвили, запугивала потенциальных избирателей, а также прибегала к незаконному использованию конфиденциальных личных данных граждан Грузии.