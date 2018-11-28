Трамп: отношения с Путиным хорошие – встрече быть, но в надлежащее время

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным. И вопреки всему встрече двух лидеров быть, но в надлежащее время.

Встреча Путина и Трампа была запланирована в рамках саммита G20. Американский президент публично выражал желание и готовность к переговорам и деловому сотрудничеству. Однако в последний момент (29 ноября) сам отменил двустороннюю встречу. Сделал он это через свою страницу в Twitter.

В Белом доме сообщили, что глава Штатов, собираясь на «большую двадцатку» выражал сомнения относительно того, обменяется ли он любезностями с Путиным. Однако 30 ноября они все же поздоровались друг с другом на саммите (в какой форме это проходило, не уточняется). Более лидеры США и РФ не общались.

В интервью американскому журналисту Трамп объяснил свое решение. Выяснилось, что президент США считает данное время неподходящим для личных встреч с Путиным. Связывает он это с ситуацией в Керченском проливе (задержанием украинских кораблей, нарушивших государственные границы РФ).

Трамп сделал акцент на то, что с Путиным у него хорошие отношения, которые он и дальше намерен поддерживать, а встреча состоится «в надлежащее время».