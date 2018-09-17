Пропаганда пчеловодства: в Украину запретили ввозить 8 книг из России

Такое решение приняли члены государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания. 30 ноября о запрете официально объявила пресс-служба организации.

Эксперты ведомства обнаружили в 8 книгах признаки пропаганды. Какого именно рода - совет Госкомтелерадио решил не уточнять. Однако он запретил ввозить эти произведения из России в Украину, не выдав им соответствующие разрешения.

Под запретом в Украине оказались "Дедушкины советы пчеловода", составленные Евгением Гребенниковым. В список попали детские книги "Кимка и компания" Натальи Евдокимовой и "Про Белочку и Тамарочку" Леонида Пантелева. Здесь же работа Максима Батирева под названием "45 татуировок личности. Правила моей жизни". Отдельно стоит выделить произведение Скотта Келли "Стойкость: мой час в космосе" - в нем экспертный совет заметил пропаганду российской космонавтики. Напоследок, Госкомтелерадио заметило крамолу в предисловиях к трем книгам по психологии.