Британский премьер Тереза Мэй "отравила" саммит G20, вспомнив Керченский пролив

Сегодня, 18:40 \\ Политика

Дипломаты связали заявления политика с давлением на ЕС в рамках Brexit. Об этом в пятницу сообщили источники из российского посольства в Лондоне.

 Саммит G20 проходит в аргентинском городе Буэнос-Айрес. 30 ноября Тереза Мэй выступила с речью, посвященной недавнему инциденту в Керченском проливе. Она вспомнила украинские корабли и моряков, арестованных по делу о нарушении границы, а затем потребовала их освободить. Британский премьер-министр вновь пригрозила России новыми международными санкциями.

По мнению сотрудников посольства, такие заявление способны "отравить" атмосферу дипломатического мероприятия. Вероятно, Тереза Мэй стремится помешать конструктивному диалогу представителей "большой двадцатки". В то же время, Великобритания продолжает использовать тему санкций в отношениях с Евросоюзом, активно продвигая собственные интересы. Так пишет РИА "Новости".

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Автор - Александр Лубяной
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