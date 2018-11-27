Украина готовит "зеркальный" ответ на захват кораблей в Керченском проливе

Сегодня, 16:26 \\ Политика

В Киеве рассматривают новые меры для противодействия силам "агрессора". Об этом рассказала глава администрации СБУ Игорь Гуськов.

 Украина не собирается мириться с арестом кораблей и моряков ВСУ после инцидента в Керченском проливе. По словам Игоря Гуськова, правительство готовит "зеркальный" ответ на действия России. Так он заявил в эфире телеканала "112". Вероятно, это означает ответный захват российских военнослужащих в море.

Немногим ранее о подобных мерах размышлял премьер-министр Владимир Гройсман. Он считает, что Украина имеет право задерживать российские суда и удерживать иностранный экипаж.

Напомним, 25 ноября пограничники ФСБ перехватили неподалеку от Крыма украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Во время задержания один из них был протаранен. По словам правоохранителей, украинцы незаконно пересекли границу, отказались выполнять требования представителей власти и пытались маневрировать.

Это стало поводом для введения военного положения в ряде областей Украины. Тем временем 24 члена экипажей находятся под арестом в рамках уголовного дела о нарушении российской границы.

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Автор - Александр Лубяной
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