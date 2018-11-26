В Украине назвали условия для пропуска граждан России до 60 лет

Как оказалось, запрет будет распространяться не на всех россиян, и в каждом случае может быть вынесено разное решение.

Накануне Андрей Демченко, который занимает должность спикера государственной пограничной службы, был приглашен в эфир одного из новостных телеканалов, чтобы подробнее пояснить, как будет действовать запрет на пропуск граждан России от 16 до 60 лет на территорию Украины. Он назвал условия, при которых россияне смогут его обойти.

По словам Демченко, каждый случай будет рассматриваться отдельно. Так, россиянин может предоставить доказательства, что его цель поездки - гуманитарная, и тогда он может получить разрешение на въезд. Например, если его близкий человек болен или умер, и находится на Украине.

Особое внимание будет уделяться россиянам, которые в прошлом уже были замечены за нарушением украинского законодательства, а также если они посещали территорри, которые Киев считает временно оккупированными. Таким лицам, а также тем, которые не имеют никакого гражданства, в пропуске будет отказано.

Для того, чтобы оспорить решение, необходимо будет предоставить сотрудникам пограничной службы подтверждение цели. Они будут пользоваться необходимыми базами данных, чтобы ответить на запрос в течение короткого времени.