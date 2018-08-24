Transparency: лошади приносят Кадырову доход втрое больше официального

Глава Чечни не задекларировал доходы от российских и зарубежных скачек. Однако международное общество подсчитало прибыль по данным из реестров.

Transparency International нашла 126 лошадей, принадлежащих Рамзану Кадырову, на портале Hippodrom.ru. Ещё двух скакунов удалось найти на скачках в Арабских Эмиратах. Последние за четыре года принесли политику 61,7 миллиона рублей. По данным организации, в России доход составляет 36,4 миллиона рублей. В общем - 98,1 миллиона.

Это втрое больше суммы, которую Рамзан Кадыров указал в декларации. За указанный период он официально заработал 29,2 миллиона. Аналитики отмечают, что причина скрывается в законодательстве России. Так должностных лиц не принуждают отмечать лошадей в списке имущества. Представители Transparency намерены сообщить о тайных доходах Рамзана Кадырова администрации президента. Они также предложат правительству устранить выявленные недостатки системы декларирования.