"Мы с Украиной не воюем": в Совфеде не намерены отвечать на запрет въезда россиянам

Новым ограничением Киев пытается подогреть "нервозную обстановку". Так считает глава комитета по международным делам Константин Косачев.

Сенатор оценил запрет на въезд россиян в Украину, как пропагандистский акт местный властей. Вероятно, киевское правительство желает подчеркнуть для граждан агрессию со стороны России. Как отметил Константин Косачев, с той же целью накануне ввели военное положение.

Руководитель комитета также связывает действия Киева с близостью президентских выборов. По его прогнозам, ближе к марту сторонники Петра Порошенко будут устраивать много "полуистерических актов". Например, правоохранители начнут тщательно проверять граждан, имеющих родственников из России. Или следить за переходами на российские интернет-ресурсы.

В то же время, российская сторона не будет отвечать зеркальными мерами и запрещать въезд украинцам. Косачев подчеркнул: "Мы с Украиной не воюем". Поэтому сенаторы не намерены принимать резких решений. Политик добавил, что украинцы воют сами с собой.

Ситуацию также прокомментировал заместитель главы комитета - Андрей Климов. Он назвал Петра Порошенко и его команду "главными врагами" Украины. Сенатор считает, что новым запретом президент пытается завоевать доверие электората. Других причин, почему россиян нельзя пускать в страну, Андрей Климов не видит. Он тоже выступил против зеркальных мер.

Напомним, Госпогранслужба Украины объявила об ограничениях 30 ноября. Они запрещают въезжать в страну гражданам России мужского пола возрастом от 16 до 60 лет.