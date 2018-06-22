В поломке самолета Меркель Германия допустила наличие криминального следа

Власти ФРГ предполагают, что инцидент с самолетом канцлера может содержать в себе криминальные мотивы. Местные СМИ назвали поломку «беспрецедентной».

Германия допустила в поломке самолета Меркель наличие криминального следа. Это сообщило издание Rheinische Post. Журналисты сослались на некого источника, который предоставил информацию из органов безопасности ФРГ.

По данным СМИ, поломка самолета Ангелы Меркель будет изначально оцениваться в качестве криминального инцидента. Однако, правоохранители будут вести расследования не только по подозрению в наличии криминального следа. Также инцидент будет проверяться по всем другим направлениям.

Издание подчеркнуло, что поломка самолета Меркель имеет беспрецедентный характер. Лайнер был недалеко от Амстердама, но ему пришлось отправиться в Кёльн, так как на том аэропорту не было достаточно протяженной полосы. Также возникли предположения, что у правительственного самолета могут попросту не сработать шасси, так как в механизме выпуска могут быть неполадки. Из-за поломки самолета Меркель не полетела на саммит «Большой двадцатки».