Российским мужчинам от 16 до 60 лет Украина закрыла въезд в страну

Данное решение сегодня приняла пограничная служба Украины.

С сегодняшнего дня, все граждане Российской Федерации мужского пола, возраст которых достиг 16 лет и не превысил 60 – не смогут попасть в Украину. Данное решение государственной пограничной службы принято в связи с введением военного положения. Об этом рассказал Петр Цигикало, занимающий должность руководителя структуры.

По словам президента Петра Порошенка, такое решение позволит избежать формирования военных отрядов России на украинской территории. «Мы соблюдаем меры безопасности, которые предусмотрены военным положением в некоторых регионах государства. Для мирного населения ничего не изменится», - прокомментировал глава Украины.